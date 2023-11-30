На Україну насувається новий циклон: де погіршиться погода 1 грудня

Синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на 1 грудня

Першого дня грудня в Україну прийде черговий циклон. У деяких частинах країни очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Крім того, варто готуватися до ожеледиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала український синоптик Наталія Діденко. За її словами, на опади не варто чекати лише на крайньому півдні.

"Пройдуть сніг (захід, північ) та дощ, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледиця. Щоправда, сильний вітер південно-західного напрямку буде лише у південній та східній частині України. На крайньому півдні істотні опади завтра малоймовірні", — зазначила Діденко.

Температура повітря вночі від -2 до -5 градусів. Вдень у північних областях від 2 морозу до 2 тепла, у центральній частині +2+8 градусів, на півдні та південному сході +9+14 градусів.

До Києва зима прийде одразу зі снігом. Протягом дня опади поступово слабшатимуть і потім зовсім припиняться. Температура повітря у столиці вночі очікується 0-3 морози, вдень у п’ятницю 0-2 градуси тепла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, коли в Україні зміниться погода і коли варто чекати потепління.