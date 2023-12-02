Активна оборона та контратаки: у ЗСУ розповіли про ситуацію під Бахмутом (карта)

На цьому напрямку ЗСУ ліквідували більше 200 окупантів

На Бахмутському напрямку українські військові ведуть активну оборону. Окупанти намагаються покращити своє становище.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо. За його словами, погодні умови не впливають на інтенсивність ворожих обстрілів.

"Ситуація на Бахмутському напрямку досить активна. 21 ворожа атака була відбита нашими захисниками. Ворог активно використовує авіацію, якщо це дозволяє погода. Бачимо, що на артилерійські обстріли погода не сильно впливає. Перед тим як здійснювати штурмові дії, російські окупанти активно обстрілюють українські позиції", — сказав Фітьо

Він підкреслив, що на Бахмутському напрямку українські військові за добу ліквідували 235 окупантів та знищити 8 одиниць військової техніки, серед яких одна БМП-3. За його словами, бої відбуваються як на північному, так і на південному фланзі міста Бахмут.

Ситуація навколо Бахмуту за даними Deepstate

"Наші військові в активній обороні та за кращої нагоди переходять до атакувальних дій і покращують тактичне становище. Зараз російські війська намагаються відбити втрачені позиції, але успіху не мають", — додав Фітьо.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу, 1 грудня, на Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони було відбито 21 атаку. ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов назвав найнебезпечніший напрямок атак ворога.