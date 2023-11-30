Не Авдіївка і не Бахмут: військовий експерт назвав найнебезпечніший напрямок атак ворога

путін визнав свою поразку на Донбасі, каже Дмитро Снєгирьов

Україна входить у чергову зиму війни під тривожні повідомлення з фронтів, де росіяни посилили атаки на сході, зокрема, намагаючись захопити Авдіївку, а також із москви, де володимир путін підписав бюджет із рекордними військовими витратами. Тим самим давши зрозуміти, що готовий воювати чи не вічно.

Як можуть розвиватися події на фронтах узимку? Своїм прогнозом з "Телеграфом" поділився політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Основне завдання окупантів – повне захоплення території Донецької області (і малої частини Луганської, яку ми ще обороняємо). Невипадкова різка активізація на так званому Донецькому напрямку. Сюди входять Лиманський, Бахмутський, Мар’їнський, Вугледарський, Авдіївський напрямки. І навіть Куп'янський, хоч це і Харківська область", – пояснює експерт.

Він наголошує, що чергова хвиля потужного наступу росіян практично по всій східній лінії фронту почалася невдовзі після жовтневого візиту путіна в Ростов-на-Дону, де він у штабі округу зустрічався з керівництвом так званого "СВО".

"Після підписання восени 2022 року указу про включення до складу рф Запорізької, Херсонської областей України, а також так званих "ДНР" та "ЛНР" (у межах адмінкордонів Донецької та Луганської областей), путін тепер не має зворотного ходу. Але якщо із ситуацією на півдні для росіян все складно, то на сході у них набагато більше можливостей. Тому зараз туди кинуто так багато сил та засобів", — зазначає Дмитро Снєгирьов.

На думку експерта, самим фактом недавнього прибуття до Ростова-на-Дону путін визнав свою поразку. І політичну, і військову.

"Адже більш ніж за рік російські окупанти не змогли виконати навіть перший етап завдань, поставлених кремлем: захоплення всієї Донецької області. Наразі ЗСУ контролюють там близько 55%. Саме тому зимова кампанія агресора буде спрямована на спроби продавити українську оборону в цьому регіоні. За всіма напрямками", – наголошує Дмитро Снєгирьов.

Авдіївка тут – не головне, запевняє він. І називає помилковим те, що представники американського Інституту вивчення війни так багато уваги приділяють саме цьому напрямку.

"Насправді наступ йде по всій східній лінії фронту. Причому ключовим є Куп’янсько-Лиманський напрямок, де зосереджено близько 120 тисяч особового складу росіян, близько 1300 одиниць бронетехніки. Для розуміння: на Авдіївському напрямку у ворога близько 50 тисяч осіб, на Бахмутському — близько 60 тисяч", – розповідає експерт.

За його словами, на Запорізькому напрямку, як і на Херсонському, тактичну ініціативу зберігають ЗСУ. Росіяни спробують нівелювати там успіхи наших військових, не дати можливості перевести тактичну ініціативу в стратегічну, а саме – повну деокупацію цих областей.

"Завдання ЗСУ – утримати та розширити плацдарми на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Продовжити тиск у Запорізькій області – в районі Токмака. І утримати лінію оборони на Донецькому напрямку. Спробувати не дати супротивникові замкнути кільце оперативного оточення навколо Авдіївки, утримати Мар’їнку, не дозволити противнику прорватися на Куп’янському напрямку — з виходом на Ізюм", — пояснює Дмитро Снєгирьов.

Він нагадує, що Куп’янськ та Ізюм – це Харківщина. Але противник розглядає їх як можливість захопити Донецьку область.

"У планах росіян – створення Ізюмського ударного угрупування, яке нависатиме на флангах українських військ у Донецькій області. Створюватиме загрозу атак на Слов’янськ і Краматорськ. Окупанти намагаються відтворити ситуацію 2022 року, коли саме їхнє Ізюмське угруповання було найбільш численним і боєздатним. А головним його завданням був удар по основних пунктах української оборони в Донецькій області (Слов’янськ, Краматорськ). Спроба створення широкого кільця оточення. Ось чому саме цей напрямок – стратегічний. І зовсім не на Харків знову хочуть йти росіяни, а на Донеччину", – констатує експерт.