"Одна з найскладніших операцій": у СБУ розповіли про головне завдання ЗСУ на лівому березі Херсонщини
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Українським військовослужбовцям поставили завдання звільнити трасу Олешки-Нова Каховка
Бої за визволення лівобережжя Херсонської області продовжуються. ЗСУ поставлено завдання повернути контроль над дорогою Олешки-Нова Каховка, що може стати однією з найскладніших операцій.
Про це в ефірі телемарафону розповів полковник СБУ Роман Костенко. Він зазначив, що проблематичність ведення боїв на цій території полягає у переправленні через річку.
"Коли закріпляться на плацдармі, то ми зможемо постійно перекидати війська і техніку, щоб ворог не міг постійно накривати артилерією. Це буде одна з найскладніших операцій, оскільки вона відбувається за переваги росіян у кількості піхоти та техніки, також бої йдуть на болотистій місцевості ", - пояснив Роман Костенко.
Полковник СБУ стверджує, що зараз наші захисники "роблять максимум". Проте операцію зі звільнення траси Олешки-Нова Каховка не можна розглядати окремо від фронту. Важливо стежити за розвитком подій.
"Російські війська, які зараз намагаються стримати нашу морську піхоту на лівому березі, були перекинуті з інших напрямків, а тому нашим підрозділам на інших ділянках полегшало", — пояснив Костенко.
Чому ця траса така важлива
Колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий розповів, що ЗСУ вже підбираються до головної логістичної артерії окупантів на лівобережжі Херсонщини. Він поділився цією інформацією в інтерв’ю Radio NV.
Військовий зазначив, що зараз захисники вже підбираються до траси, яка з’єднує Мелітополь із Кримом. Коли це станеться, вдасться обірвати постачання зброї російською армією. Екс-командир Айдара стверджує, що це змушує ворога нервувати.
"І, власне, саме це викликає зараз у орків таку, ну поки що тиху, але вже досить очевидну паніку", - сказав Дикий.
Раніше "Телеграф" писав, що росіяни не мають нової "лінії Суровікіна" на лівому березі Дніпра в Херсонщині.