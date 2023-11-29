"Одна з найскладніших операцій": у СБУ розповіли про головне завдання ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Українським військовослужбовцям поставили завдання звільнити трасу Олешки-Нова Каховка

Бої за визволення лівобережжя Херсонської області продовжуються. ЗСУ поставлено завдання повернути контроль над дорогою Олешки-Нова Каховка, що може стати однією з найскладніших операцій.

Про це в ефірі телемарафону розповів полковник СБУ Роман Костенко. Він зазначив, що проблематичність ведення боїв на цій території полягає у переправленні через річку.

"Коли закріпляться на плацдармі, то ми зможемо постійно перекидати війська і техніку, щоб ворог не міг постійно накривати артилерією. Це буде одна з найскладніших операцій, оскільки вона відбувається за переваги росіян у кількості піхоти та техніки, також бої йдуть на болотистій місцевості ", - пояснив Роман Костенко.

Полковник СБУ стверджує, що зараз наші захисники "роблять максимум". Проте операцію зі звільнення траси Олешки-Нова Каховка не можна розглядати окремо від фронту. Важливо стежити за розвитком подій.

"Російські війська, які зараз намагаються стримати нашу морську піхоту на лівому березі, були перекинуті з інших напрямків, а тому нашим підрозділам на інших ділянках полегшало", — пояснив Костенко.

Чому ця траса така важлива

Траса Олешки-Нова Каховка на лівому березі Дніпра

Колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий розповів, що ЗСУ вже підбираються до головної логістичної артерії окупантів на лівобережжі Херсонщини. Він поділився цією інформацією в інтерв’ю Radio NV.

Військовий зазначив, що зараз захисники вже підбираються до траси, яка з’єднує Мелітополь із Кримом. Коли це станеться, вдасться обірвати постачання зброї російською армією. Екс-командир Айдара стверджує, що це змушує ворога нервувати.

"І, власне, саме це викликає зараз у орків таку, ну поки що тиху, але вже досить очевидну паніку", - сказав Дикий.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни не мають нової "лінії Суровікіна" на лівому березі Дніпра в Херсонщині.