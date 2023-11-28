У росії новий список бажань: хочуть захопити Херсон та ще три українських міста

Налаштовані окупанти рішуче

Російський гауляйтер володимир сальдо, якого російський диктатор володимир путін призначив главою Херсонської області, заявив, що рф хоче захопити Херсон та ще декілька південних міст України. Зокрема, окупанти додали до списку бажань Миколаїв, Одесу та Ізмаїл.

Про це він заявив на з'їзді партії "Єдина росія" у Ростові-на-Дону, пишуть росЗМІ. Раніше росіяни вже висловлювали подібне бажання, але успіху не мали.

"Ми все зробимо, щоб повернутися до Херсона. Я розмовляв у п'ятницю з верховним головнокомандувачем (володимиром путіним — ред.), з військовими – всі рішуче налаштовані повернутися до Херсона. Далі будуть Миколаїв, Одеса та Ізмаїл", – заявив гауляйтер.

Варто зауважити, що перераховані міста мають важливе стратегічне значення, адже зможуть забезпечити окупантам жаданий вихід до Чорного моря, в якому Україна вже встановила власний контроль.

При чому торік Ізмаїл не входив до "списку бажань" путіна, але цього року місто зазначало масових атак на порти, які забезпечували відправку вантажів після завершення зернової угоди.

Ситуація на півдні України. Мапа DeepState

У мережі цю заяву висміяли

Користувачі у мережі вже встигли висміяти такі заяви сальдо, зауваживши, що новий план "взяти за три дні" провалиться так само як і попередній.

Раніше "Телеграф" писав, що Українські Сили оборони продовжують просуватись на південному фронті. Зокрема, є певні успіхи на Запорізькому та Херсонському напрямках.