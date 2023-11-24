Здав окупантам рідного батька та співпрацював із Сальдо: СБУ затримала зрадника

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) затримали депутата-зрадника однієї із селищних рад на Херсонщині. Він перейшов на бік ворога у період захоплення регіону.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Крім того, деякі подробиці повідомила прокуратура Житомирської області.

Так, 38-річний депутат Станіславської сільської ради був членом нині забороненої "Партії регіонів". На початку повномасштабного вторгнення росії у березні 2022 року він зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади.

Під час окупації регіону чоловік один з перших запропонував загарбникам свою "допомогу" у війні проти України. Він почав масово "здавати" агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей. Одним із перших кого "здав" зрадник – був його батько, який мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії рф.

За даними спецслужби, батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з росіянами.

Невдовзі депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо. Він відповідав за розподіл "гумдопомоги" з рф між прихильниками кремлівського режиму.

Слідство показало, що зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам.

Крім того, чоловік з власної ініціативи "чергував" зі зброєю на російських блокпостах. Він також допомогав окупантам оселитися у будинках громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.

Після звільнення селища він чомусь залишився на території громади. Весь час зрадник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його. Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт, партійний квиток забороненої "Партії регіонів", пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності.

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

· ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

· ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).

Зараз його утримують під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що українські спецслужби ліквідували ще одного топ-зрадника. Його не врятувало навіть те, що він втік до росії.