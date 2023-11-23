СБУ висадила в повітря топ-зрадника України: його дістали прямо в рф (відео)

Злочинець причетний до звірств росіян на окупованих територіях

Українські спецслужби ліквідували ще одного топ-зрадника. Його не врятувало навіть те, що він втік до росії.

Про це повідомляє відомий український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на дані від СБУ, яка, за його словами, причетна до ліквідації. Йдеться про Олександра Слісаренка. Це дуже відомий харківський колаборант, який раніше працював у лавах МВС України. У 2014 році був активним учасником Харківського "антимайдану", а у 2021-2022 роках воював за бойовиків "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись". З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики.

Як зазначає Цаплієнко, злочинець також причетний до звірств росіян на окупованих територіях. Раніше СБУ оголосила йому підозру, проте той так і не з’явився.

"Тому суд сам прийшов до нього", — зазначає журналіст.

Як і коли це сталося

За даними Цаплієнка, ліквідація зрадника відбулася в Бєлгороді (РФ). В автомобілі, в якому знаходився злочинець, спрацював невідомий вибуховий пристрій. Від травм, які були отримані під час вибуху, Слісаренко помер.

При цьому російська влада досі відмовчується з цього приводу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні загинув російський пропагандист, який раніше висвітлював окупацію Київської області.