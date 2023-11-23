В Україні загинув російський пропагандист: свого часу висвітлював окупацію Київщини

Він неодноразово відвідував окуповані території України

Російський "військор" борис максудов, який отримав поранення на тимчасово окупованій території Запорізької області, помер. Інформацію про це підтвердили російські ЗМІ.

Зокрема, про смерть максудова повідомив російський пропагандист володимир соловйов. Зазначається, що його було поранено після удару БПЛА.

Водночас у міноборони росії повідомили, що 22 листопада було завдано удару осколковим боєприпасом з безпілотного літального апарату по групі російських журналістів у Запорізькій області. Там зазначили, що максудова було евакуйовано до медичного закладу і його життю нічого не загрожує.

Своєю чергою російська пропагандистська агенція ТАРС повідомила, що в тій групі також знаходився їхній фотограф олексій коновалов. Зазначається, що він не постраждав.

У соцмережах опубліковано відео, на якому, як стверджується, везуть пораненого максудова. Крім того, на ньому один із пропагандистів розповів подробиці події.

Варто зазначити, що максудов був кореспондентом пропагандистського телеканалу "Росія-24". За даними російських ЗМІ, він "працював" в Україні від перших днів повномасштабного вторгнення. Свого часу саме максудов знімав репортажі про окупацію територій Київської області.

Нагадаємо, 19 листопада біля тимчасово окупованого Старобешова Донецької області внаслідок обстрілу загинула російська артистка Поліна Менших. Вона приїхала туди для виступу перед російськими військовими.