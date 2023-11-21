На Донбасі загинула російська артистка, яка розважала окупантів

У соцмережах вже прокоментували інцидент

Біля тимчасово окупованого міста Старобешеве Донецької області внаслідок обстрілу загинула російська артистка Поліна Менших. Вона приїхала туди для виступу перед російськими військовими.

Про це повідомляють російські блогери та паблики. Інформацію про її загибель підтвердила учениця Менших, танцівниця Катерина Лазарєва.

Як стверджує один із пабліків, подія сталася минулої неділі, 19 листопада. Зазначається, що окупанти влаштували концерт у клубі та нагородження військових 810-ї бригади морської піхоти росії на честь дня ракетних військ рф та артилерії. Також повідомляється, що загинули 25 окупантів і близько 100 були поранені.

Російський "військор" Платон Маматов повідомив, що удару було завдано двома "Хаймарсами". За його інформацією, одна з ракет прилетіла до гримерки з московськими артистами та на сцену сільського клубу.

Як підкреслив український журналіст Денис Казанський, за попередньою інформацією, удар був завданий у селі Кумачове Старобешевського району. За його даними, на місці ще розбирають завали, а кількість загиблих становить щонайменше 10 осіб. "Висновок звідси простий — не потрібно приїжджати з москви на окуповані території чужої держави", - написав Казанський.

Село Кумачове на карті

Користувачі соцмереж в коментарях також підтверджують загибель Менших.

Своєю чергою деякі користувачі з іронією відреагували на цю новину.

Нагадаємо, раніше про удар по окупантах з 810-ї бригади росії повідомив засновник підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (Мадяр). За його даними, загинули 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення.