СБУ взорвала топ-предателя Украины: его достали прямо в рф (видео)

Преступник причастен к зверствам россиян на оккупированных территориях

Украинские спецслужбы ликвидировали еще одного топ-предателя. Его не спасло даже то, что он сбежал в рф.

Об этом сообщает известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на данные от СБУ, которая, по его словам, и причастна к ликвидации. Речь идет об Александре Слисаренко. Это очень известный харьковский коллаборант, который ранее работал в рядах МВД Украины. В 2014 году был активным участником Харьковского "антимайдана", а в 2021-2022 годах воевал за боевиков "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь".С лета 2022 стал заместителем руководителя оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике.

Как отмечает Цаплиенко, преступник также причастен к зверствам россиян на оккупированных территориях. Ранее СБУ огласила ему подозрение, однако тот так и не объявился.

"Поэтому суд сам пришел к нему", — отмечает журналист.

Как и когда это произошло

По данным Цаплиенко, ликвидация предателя состоялась в Белгороде (рф). В автомобиле, в котором находился преступник сработало неизвестное взрывное устройство. От травм, полученных во время взрыва, Слисаренко скончался.

При этом, российские власти до сих пор отмалчиваются по этому поводу.

Напомним, ранее мы писали о том, что В Украине погиб российский пропагандист, который ранее освещал оккупацию Киевской области.