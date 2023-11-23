В Украине погиб российский пропагандист: в свое время освещал оккупацию Киевщины

Он неоднократно посещал оккупированные территории Украины

Российский "военкор" борис максудов, который получил ранение на временно оккупированной территории Запорожской области, скончался. Информацию об этом подтвердили российские СМИ.

В частности, о смерти максудова сообщил российский пропагандист владимир соловьев. Отмечается, что он был ранен после удара БПЛА.

В то же время в минобороны рф сообщили, что 22 ноября был нанесен удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области. Там отметили, что максудов был эвакуирован в медицинское учреждение и его жизни ничего не угрожает.

В свою очередь российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что в той группе также находился их фотограф Алексей Коновалов. Отмечается, что он не пострадал.

В соцсетях опубликовано видео, на котором, как утверждается, везут раненого максудова. Кроме того, на нем один из пропагандистов рассказал подробности произошедшего.

Стоит отметить, что максудов был корреспондентом пропагандистского телеканала "Россия-24". По данных российских СМИ, он "работал" в Украине с первых дней полномасштабного вторжения. В свое время именно максудов снимал репортажи про оккупацию территорий Киевской области.

Напомним, 19 ноября возле временно оккупированного Старобешево Донецкой области в результате обстрела погибла российская артистка Полина Меньших. Она приехала туда для выступления перед российскими военными.