Бігун-шпигун стежив за ЗСУ, пробігаючи до 50 км за день: СБУ викрила агента ФСБ

Спортсмен за гроші надсилав у рф інформацію про ЗСУ

СБУ викрила 55-річного тренера з легкої атлетики, який працював на ФСБ рф. Напередодні співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який передавав інформацію про ЗСУ на півдні України.

Про бігуна-шпигуна повідомляє пресслужба СБУ у Facebook. За інформацією джерела, спортсмен за день пробігав до 50 км на Хмельниччині, щоб передавати інформацію про ЗСУ в рф.

Легкоатлет збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони у Хмельницькій області, відстежував місця базування та маршрути руху українських військ. Зловмисник під час бігу здійснював приховану фото- та відеозйомку за допомогою камери власного мобільного телефону, що кріпився на руці. Крім того, російський агент розробив для окупантів топографічну схему, в якій окреслив координати українських блокпостів на основних автошляхах регіону.

Спіймали горе-бігуна у травні 2022 року "на гарячому", коли він приховано фотографував один із місцевих об’єктів Укрзалізниці. Повідомляється, що легкоатлет був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ у березні 2022 року. За кожне виконане вороже завдання він отримував від загарбників грошову винагороду на свою банківську картку.

СБУ викрила бігуна-агента ФСБ Росії

Суд визнав агента ФСБ винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Спортсмен отримав 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув легкоатлет-марафонець, молодший сержант Сергій Іваненко. Раніше повідомлялося, що заслужений тренер із марафонського бігу Ігор Осьмак віддав своє життя за Україну.