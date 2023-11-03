Місце роботи здивує: силовики затримали російського "крота" у Запоріжжі (фото та відео)

Зловмиснику загрожує до 12 років в’язниці

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримала "крота" фсб рф, який влаштувався на роботу в Запорізьку обласну адміністрацію (ОВА). Він передавав інформацію про Збройні сили на півдні України.

Таку інформацію повідомили у СБУ. Подробиці з’явилися у Telegram-каналі відомства.

Силовики розповіли, що агент обіймав посаду головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА. Він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону.

"Щоб отримати таємні відомості, російський "крот" намагався використати свій доступ до серверів держустанови. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження — затримали зловмисника", — йдеться у повідомленні.

"До працевлаштування до обласної військової адміністрації він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони", — розповіли в СБУ.

У СБУ уточнили, що ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя. Зрадник інженер-радіотехнік за освітою.

За даними слідства, у вересні поточного року він за власною ініціативою запропонував окупантам свою "допомогу". Про це зрадник написав в один із російських чат-ботів, які створені ворогом для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах.

На нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ та залучив до співпраці. У відомстві розповіли, що за завданням російської спецслужби зловмисник приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там дислокувалася. "Крот" намагався знайти ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру.

Слідчі СБУ повідомили його про підозру. Зловмиснику загрожує до 12 років в’язниці. Нині він перебуває під вартою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ розкрила одну з найбільших мереж агентів Росії за час війни.