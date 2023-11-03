Место работы удивит: силовики задержали российского "крота" в Запорожье (фото и видео)

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержала "крота" фсб рф, который устроился на работу в Запорожскую областную администрацию (ОВА). Он передавал информацию о Вооруженных силах на юге Украины.

Такую информацию сообщили в СБУ. Подробности появились в Telegram-канале ведомства.

Силовики рассказали, что агент занимал должность главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА. Он пытался скрыто получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона.

"Чтобы получить тайные сведения, российский "крот" пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение — задержали злоумышленника", — говорится в сообщении.

"До трудоустройства в областную военную администрацию он работал на одном из местных предприятий, которое осуществляет техобслуживание военной техники Сил обороны", — рассказали в СБУ.

В СБУ уточнили, что вражеским информатором оказался житель Запорожья. Предатель инженер-радиотехник по образованию.

По данным следствия, в сентябре текущего года он по собственной инициативе предложил оккупантам свою "помощь". Об этом предатель написал в один из российских чат-ботов, которые созданы врагом для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах.

На него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству. В ведомстве рассказали, что по заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и военную технику, которая там дислоцировалась. "Крот" пытался найти ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников на территории областного центра.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ раскрыла одну из крупнейших сетей агентов рф за время войны.