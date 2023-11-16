Нова гойда: рф знайшла союзника у спорті

рф співпрацюватиме у сфері спорту з Північною Кореєю

Міністри спорту росії та КНДР підписали план спортивних обмінів на 2024-2026 роки. Нещодавно стало відомо, що Північна Корея причетна до повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє "Р-Спорт" із посиланням на Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК). Зустріч міністрів спорту Олега Матицина та Кім Іль Гука відбулася у Пхеньяні.

"У ході зустрічі було проведено консультації з практичних питань розширення та зміцнення обмінів та співробітництва між Кореєю та росією у сфері спорту та парафовано план обмінів на 2024-2026 роки", – йдеться у повідомленні ЦТАК.

Матицину провели екскурсію Пхеньяном, показавши центральний стадіон імені Кім Ір Сена, криті майданчики для важкої атлетики та настільного тенісу, а також Палац тхеквондо.

У мережі лише посміялися над новим союзником рф у спорті.

Додамо, що КНДР співпрацює з рф не тільки на спортивному фронті. Раніше стало відомо, що Північна Корея відправила до росії більше мільйона артилерійських снарядів. До речі, Китай ігнорує дані постачання.

Нагадаємо, у вересні 2023 року північнокорейський диктатор Кім Чен Ин завершив офіційний візит у рф. Офіційних документів за підсумками візиту не підписували, але зближення Москви й Пхеньяна підтверджує як тривалість візиту Ина, так і теплота зустрічі, а також чутки про те, що сторони зміцнюватимуть військово-технічну співпрацю.