Російських спортсменів годують тарганами: чемпіонка показала "прекрасну" вечерю в їдальні збірної рф (відео)

Спортсменка відмовилася від вечері з "родзинкою"

Російська легкоатлетка Поліна Кнороз поділилася цікавим відео зі їдальні збірної росії. Нещодавно російська зірка легкої атлетики Олена Ісінбаєва зреклася від звання майора ВС рф.

У тарілці Поліни в їжі опинився тарган. Про це повідомляє Sports.ru.

"Наша прекрасна вечеря на федеральній базі в УТЦ "Новогорськ", — підписала відео спортсменка.

Кнороз зараз перебуває на тренувальному зборі у навчально-тренувальному центрі (УТЦ) у підмосковному Новогорську. У їдальні на вечерю спортсменам видали смажену картоплю, оселедець та солоні огірочки. "Родзинкою" вечері став тарган у тарілці чемпіонки.

У мережі зазначили, що російські спортсмени їдять явно нездорову їжу, а тарган — не найбільша проблема у тарілці.

Зазначимо, 24-річна Кнороз є чинною чемпіонкою росії у стрибках із жердиною. У 2023 році Поліна виграла першість рф і в приміщенні (4,70 м), і на стадіоні (4,62 м).

Нагадаємо, стрибунці з жердиною Ісінбаєвій не пробачили зраду путіну. Легкоатлетичній арені в Махачкалі, яка шість років мала ім’я дворазової олімпійської чемпіонки у стрибках з жердиною, повернули стару назву — "Труд". Крім того, колишню спортсменку ображають на батьківщині.