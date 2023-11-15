Российских спортсменов кормят тараканами: чемпионка показала "прекрасный" ужин в столовой сборной рф (видео)

Спортсменка отказалась от ужина с "изюминкой"

Российская легкоатлетка Полина Кнороз поделилась интересным видео из столовой сборной россии. Недавно российская звезда легкой атлетики Елена Исинбаева отреклась от звания майора ВС рф.

В тарелке Полины в еде оказался таракан. Об этом сообщает Sports.ru.

"Наш прекрасный ужин на федеральной базе в УТЦ "Новогорск", – подписала видео спортсменка.

Кнороз сейчас находится на тренировочном сборе в учебно-тренировочном центре (УТЦ) в подмосковном Новогорске. В столовой на ужин спортсменам выдали жареный картофель, селедку и соленые огурчики. "Изюминкой" ужина стал таракан в тарелке чемпионки.

В сети отметили, что российские спортсмены едят явно нездоровую пищу, а таракан — не самая большая проблема в тарелке.

Отметим, 24-летняя Кнороз является действующей чемпионкой россии в прыжках с шестом. В 2023 году Полина выиграла первенство рф и в помещении (4,70 м), и на стадионе (4,62 м).

Напомним, прыгунье с шестом Исинбаевой не простили измену путину. Легкоатлетической арене в Махачкале, шесть лет носившей имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом, вернули старое название — "Труд". Кроме того, бывшую спортсменку оскорбляют на родине.