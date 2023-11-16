Новая гойда: рф нашла союзника в спорте

рф будет сотрудничать в сфере спорта с Северной Кореей

Министры спорта рф и КНДР подписали план спортивных обменов на 2024-2026 годы. Недавно стало известно, что Северная Корея причастна к полномасштабной войне в Украине.

Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Встреча министров спорта Олега Матыцина и Ким Иль Гука состоялась в Пхеньяне.

"В ходе встречи были проведены консультации по практическим вопросам расширения и укрепления обменов и сотрудничества между Кореей и россией в сфере спорта и парафирован план обменов на 2024-2026 годы", – говорится в сообщении ЦТАК.

Матыцину провели экскурсию по Пхеньяну, показав центральный стадион имени Ким Ир Сена, крытые площадки для тяжелой атлетики и настольного тенниса, а также Дворец тхэквондо.

В сети лишь посмеялись над новым союзником рф в спорте. Один из пользователей назвал данную новость "гойдой"

Добавим, что КНДР сотрудничает с рф не только на спортивном фронте. Ранее стало известно, что Северная Корея отправила в рф более одного миллиона артиллерийских снарядов. К слову, Китай игнорирует данные поставки.

Напомним, в сентябре 2023 года северокорейский диктатор Ким Чен Ын завершил официальный визит в рф. Официальных документов по итогам визита не подписывали, но сближение москвы и Пхеньяна подтверждает как длительность визита Ына, так и теплота приема, а также слухи о том, что стороны будут укреплять военно-техническое сотрудничество.