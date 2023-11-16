В допинг-тесте атлета нашли 9 запрещенных веществ

Российский бодибилдер Антон Герасимов сдал пробу с девяти видами допинга. В сентябре чемпион мира по вольной борьбе из рф Абдусалам Гадисов получил дисквалификацию на 4 года за допинг.

О своем "рекорде" Герасимов рассказал сам в комментарии Sports.ru. У спортсмена в крови нашли диуретики (убирают лишнюю жидкость и снижают побочное действия) и набор стероидов: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон.

Примечательно, что россиянин из-за ситуации с допинг-контролем пожаловался на русофобию. Дело в том, что на турнире Arnold Classic Africa в ЮАР, где он добыл победу в тяжелом весе на любительском уровне и стал 4 в профессионалах, допинг-тест взяли у двух атлетов из 400. Кроме того, Герасимов рассказал, что "без поддержки" в бодибилдинге обойтись невозможно.

– 9 видов допинга в одной пробе – рекорд. Хочу узнать вашу позицию на этот счет.

– Ну, быть рекордсменом всегда приятно.

Но вообще, если изучить отчеты РУСАДА, можно увидеть: ежегодно дисквалифицируют большое количество спортсменов. И в бодибилдинге, увы, как правило, спорт высших достижений не обходится без поддержки, — заявил Герасимов.

Ранее сообщалось, что версия о том, что фаворитка путина фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест из-за дедушкиного стакана, была выдуманной. В рф на уровне Госдумы фактически признали допинг у спортсменки.