"Надо врать красивее": в рф на высшем уровне "признали" допинг у фаворитки путина

В рф назревает огромный скандал из-за слов депутата

Трехкратная олимпийская чемпионка (парное фигурное катание), депутат Госдумы рф Ирина Роднина неоднозначно высказалась о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Соответствующий комментарий Родниной приводит sport24.ru. Ирина высмеяла нелепый довод представителей Валиевой о том, что допинг в ее организм попал в результате того, что Камила выпила жидкость из стакана дедушки, который в то время принимал лекарства.

"Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у меня нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо?

Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи.

Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!" — заявила Роднина.

Напомним, в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева провалила допинг-тест, взятый еще в декабре 2021 года на чемпионате россии. В допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. Из-за этого до сих пор не состоялась церемония награждения по итогам командного турнира, где Камила в составе сборной Олимпийского комитета россии (ОКР) одержала победу, США заняли второе место, Япония – третье.

В апреле 2022 года путин провел встречу с российскими олимпийцами, где заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава кремля подарил спортсменке шелковый платок. В США выразили недовольство близостью российского диктатора с фигуристкой, ведь это влияет на расследование.

В июле 2023 года врач команды ОКР на Олимпиаде-2022 Филипп Шветский заявил, что версию о "дедушкином стакане" выдумали. В сентябре того же года Шветский изменил показания, заявив, что версия о "дедушкином стакане" основана на фактах.