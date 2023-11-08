"Треба брехати красивіше": у росії на найвищому рівні "визнали" допінг у фаворитки путіна

У росії назріває величезний скандал через слова депутатки

Триразова олімпійська чемпіонка (парне фігурне катання), депутатка Держдуми росії Ірина Родніна неоднозначно висловилася про справу російської фігуристки Каміли Валієвої.

Відповідний коментар Родніної наводить sport24.ru. Ірина висміяла безглуздий доказ представників Валієвої про те, що допінг до її організму потрапив внаслідок того, що Каміла випила рідину зі стакана дідуся, який на той час приймав ліки.

"Коли я чую про допінг інших спортсменів, як, наприклад, про норвезьких лижників та біатлоністів, у мене немає розуміння, чому ми це обговорюємо так гаряче?

Особливо не розумію, коли кажуть, що Валієву спеціально хочуть знищити. Треба прийти до тями й зрозуміти, що у нас є помилки та промахи.

Про Валієву нам треба було красивіше брехати навчитися. Хто повірить казці, що вона там випадково не з того стакана випила? Ну що це за маячня? — заявила Родніна.

Нагадаємо, у лютому на Олімпіаді-2022 у Пекіні стало відомо, що Валієва провалила допінг-тест, взятий ще у грудні 2021 року на чемпіонаті росії. У допінг-пробі фігуристки виявили заборонену речовину – триметазидин. Через це досі не відбулася церемонія нагородження за підсумками командного турніру, де Каміла у складі збірної Олімпійського комітету росії (ОКР) здобула перемогу, США посіли друге місце, Японія – третє.

У квітні 2022 року путін провів зустріч із російськими олімпійцями, де заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава кремля подарував спортсменці шовкову хустку. У США висловили невдоволення близькістю російського диктатора з фігуристкою, адже це впливає на розслідування.

У липні 2023 року лікар команди ОКР на Олімпіаді-2022 Філіп Шветський заявив, що версію про "дідусів стакан" вигадали. У вересні того ж року Шветський змінив свідчення, заявивши, що версія про "дідусів стакан" заснована на фактах.