Известную российскую чемпионку лишили титулов и рекордов в пользу украинки

Россиянка попалась на допинге, из-за чего некоторые ее результаты будут аннулированы

Известная российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина лишена трех титулов чемпионки мира, а также мирового рекорда в рывке, толчке и двоеборье. Ранее российский олимпийский чемпион получил дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает insidethegames. По информации источника, Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты россиянки, показанные ею с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года.

Таким образом, Каширина лишилась титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015) чемпионки Европы (2014, 2015, 2017) и потеряла мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные в весовой категории свыше 75 кг в Казахстане. Примечательно, что на чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов второй становилась украинка Анастасия Лысенко. Похоже, "золото" теперь достанется ей.

Напомним, в августе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Каширина дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. В 2020-м спортсменка была отстранена от соревнований на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS).

Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Тем не менее ЧМ-2023 в Саудовской Аравии проходит без россиян.