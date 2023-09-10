Відому російську чемпіонку позбавили титулів та рекордів на користь українки

Росіянку піймали на допінгу, через що деякі її результати будуть анульовані

Відома російська важкоатлетка Тетяна Каширіна позбавлена трьох титулів чемпіонки світу, а також світового рекорду у ривку, поштовху та двоборстві. Раніше російський олімпійський чемпіон отримав дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє insidethegames. За інформацією джерела, Спортивний арбітражний суд (CAS) анулював усі результати росіянки, показані нею з 1 квітня 2013 року по 19 червня 2017 року.

Таким чином, Каширіна втратила титули чемпіонки світу (2013, 2014, 2015) чемпіонки Європи (2014, 2015, 2017) і втратила світові рекорди у ривку (155 кг), поштовху (193 кг) та сумі (348 кг), які установила у ваговій категорії понад 75 кг у Казахстані. Примітно, що на чемпіонатах Європи 2015 та 2017 років другою ставала українка Анастасія Лисенко. Схоже, "золото" тепер дістанеться їй.

Нагадаємо, у серпні Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) повідомило, що Каширіна дискваліфікована на 8 років за порушення антидопінгових правил. У 2020 році спортсменку було відсторонено від змагань на підставі інформації з бази Московської лабораторії (LIMS).

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) допустила російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Проте ЧС-2023 у Саудівській Аравії проходять без росіян.