Российский чемпион мира дисквалифицирован за допинг, в рф назвали пробу "отрицательной"

Московская лаборатория пометила пробу как отрицательную

Чемпион мира по вольной борьбе из рф Абдусалам Гадисов дисквалифицирован на 4 года за допинг. Накануне стало известно о бане сразу 9 российских борцов.

О нарушении Гадисова сообщила пресс-служба Объединенного мира борьбы (United World Wrestling) на своем официальном сайте. По информации источника, Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Гадисова за нарушение антидопинговых правил.

Сообщается, что проба россиянина, взята во внесоревновательный период 6 августа 2015 года, при перепроверке в апреле 2020-го дала положительный результат на анаболический стероид дегидрохлорметилтестостерон. Примечательно, что московская лаборатория изначально пометила данную пробу как отрицательную (без допинга, — Ред.).

Кроме того, в мае 2021 года Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского национального антидопингового агентства (РУСАДА) признал Абдусалама невиновным. WADA и РУСАДА обжаловали это решение в CAS. Таким образом, все результаты Гадисова с 6 августа 2015-го по 5 августа 2019-го будут аннулированы. У россиянина отобрали "серебро" ЧМ-2015. Теперь United World Wrestling займется перераспределением медалей.

Справка: Гадисов – чемпион мира 2014 года, двукратный чемпион Европы (2012, 2014), выступает в весовой категории до 97 кг.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановило статус РУСАДА, из-за чего россии грозят серьезные санкции.

Напомним, на ЧМ-2023 по борьбе в Сербии украинские борцы отказались от совместных фото с россиянами.