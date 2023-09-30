Російський чемпіон світу дискваліфікований за допінг, у рф назвали пробу "негативною"

Московська лабораторія позначила пробу як негативну

Чемпіон світу з вільної боротьби з росії Абдусалам Гадісов дискваліфікований на 4 роки за допінг. Напередодні стало відомо про бан одразу 9 російських борців.

Про порушення Гадісова повідомила пресслужба Об’єднаного світу боротьби (United World Wrestling) на своєму офіційному сайті. За інформацією джерела, Спортивний арбітражний суд (CAS) усунув Гадісова за порушення антидопінгових правил.

Повідомляється, що проба росіянина, взята у позазмагальний період 6 серпня 2015 року, під час перевірки у квітні 2020-го дала позитивний результат на анаболічний стероїд дегідрохлорметилтестостерон. Примітно, що московська лабораторія спочатку помітила цю пробу як негативну (без допінгу, – Ред.).

Крім того, у травні 2021 року Дисциплінарний антидопінговий комітет Російського національного антидопінгового агентства (РУСАДА) визнав Абдусалама невинним. WADA та РУСАДА оскаржили це рішення у CAS. Таким чином, усі результати Гадісова з 6 серпня 2015 по 5 серпня 2019 будуть анульовані. У росіянина відібрали "срібло" ЧС-2015. Тепер United World Wrestling займеться перерозподілом медалей.

Довідка: Гадісов – чемпіон світу 2014 року, дворазовий чемпіон Європи (2012, 2014), виступає у ваговій категорії до 97 кг.

Раніше повідомлялося, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) не відновило статус РУСАДА, через що росії загрожують серйозні санкції.

Нагадаємо, на ЧС-2023 із боротьби в Сербії українські борці відмовилися від спільних фото з росіянами.