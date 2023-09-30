"Я готовий жити за свою країну. Це складніше, ніж померти": Кличко поміркував на тему війни (відео)

Колишній спортсмен зробив неоднозначну заяву

Легендарний український боксер Володимир Кличко на телешоу у Німеччині висловився на тему війни. До речі, Кличко-молодший активно виступає проти допуску представників країн-агресорів на Олімпійські ігри у Парижі.

Володимир на шоу доктора Маркуса Ланца відповів на запитання: "Чи готовий він померти за Україну?", передає zdf. Ексбоксер зізнався, що йому часто ставлять це питання.

"Якщо в тебе в руках вже є автомат і тебе відправляють на фронт. І ось у чому різниця між російськими та українськими солдатами. Ні, я не готовий померти за країну. Я готовий жити за свою країну. Це складніше, ніж померти", — сказав Кличко.

На думку колишнього спортсмена, "не всі повинні бути на фронті", тому що має бути "підтримка в тилу", постачання техніки та технологій. Проте "майже кожен українець" навчається поводитися зі зброєю або надавати першу медичну допомогу. Останнє стосується і дітей. Крім того, Володимир підкреслив, що українці, які воюють, "не мобілізовані", на відміну від окупантів, і "велику частину складають люди, які добровільно ухвалили рішення йти на фронт".

Раніше Кличко висловив думку щодо зрадника України Анатолія Тимощука. До речі, нещодавно стало відомо, що Володимир не має політичних амбіцій.