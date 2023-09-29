"Бий півня": хто ображав Кличка у бою з Повєткіним (відео)

Росіяни образами намагалися вивести із себе українця

У четвер, 5 жовтня, виповниться 10 років поєдинку між українцем Володимиром Кличком та росіянином Олександром Повєткіним. Через 10 років після бою "Російський Вітязь" підтримав повномасштабне вторгнення рф в Україну.

У трансляцію поєдинку потрапив голос чоловіка, який ображав Кличка. Журналіст Олександр Бєлєнький вважає, що "Бий півня" кричав брат Повєткіна Володимир. Про це повідомляє sports.ru. Примітно, що винуватець не визнається у скоєному.

"Я знаю, хто кричав "Бий півня" [головна версія — брат Повєткіна Володимир, — Ред.], впевнений на 100%. Це знає кожна людина, яка з ним знайома. Переплутати не можна. Але він в цьому не зізнається. Чому? Соромно… Те, що ви чули, – ніщо в порівнянні з тим, що йому кричали з трибун.

Прилетіти могло через те, що підтримував Кличка. Трибуни були наелектризовані. Ось я з вами спілкуюся, а тоді кожен говорив на градус-два більше — більш полум'яно, на октаву вище. Таких трибун я близько не бачив ніколи — ні в США, ні в Німеччині, ні в Польщі", — розповів Бєлєнький.

Нагадаємо, бій Кличко — Повєткін відбувся в Москві. Українець 12 раундів бив росіянина, після чого судді одноголосно оголосили Володимира переможцем – 119-104, 119-104, 119-104.

У трансляцію поєдинку потрапили образи Володимира:

Раніше повідомлялося, що Кличка хотіли травмувати перед боєм із Повєткіним. Нагадаємо, Володимир не збирається йти в політику.