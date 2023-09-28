Кличка хотіли травмувати за допомогою рукостискання прямо перед боєм із Повєткіним

У росії хотіли зірвати чемпіонський поєдинок

Українського боксера Володимира Кличка хотіли травмувати прямо перед боєм з Олександром Повєткіним у 2013 році. До речі, "Російський Вітязь" підтримав повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Про це заявив журналіст Олександр Бєлєнький, передає sports.ru. За його словами, прямо перед поєдинком чоловік з дуже сильною рукою мала так потиснути руку Володимиру, щоб травмувати українця. Повідомляється, що Кличко уникнув "рукостискання" з цією людиною, привітавши того кулаком. Бєлєнький вважає, що промоутер і команда Повєткіна не причетна до цього, адже "для будь-якого з них скасування бою була подібна до смерті".

"Була людина з дуже сильною рукою – гнув пальцями монети. Зовні ненабагато більше за мене і зовсім невиразне обличчя. Цілком можливо, що ця людина діяла суворо сама – такий варіант реальний більш ніж на 50%.

Він мав привітатись із Кличком і потиснути йому руку. Тоді б у Кличка з рукою був непорядок. Чому я впевнений, що ця людина діяла сама? Така історія не могла пройти непоміченою – моментальне звернення до лікаря. Подібна дурість не спала б на думку організаторам.

Як мені розповідали, цей "рукостислий" товариш домігся, щоб привітатися з Кличком. Він простяг йому руку, Кличко простяг свою. І тут в очах у Володимира щось промайнуло. Він стиснув руку та привітався кулаком”, — розповів Біленький.

Нагадаємо, бій Кличко — Повєткін відбувся в Москві. Українець 12 раундів бив росіянина, після чого судді нарахували перемогу Володимира одноголосним рішенням – 119-104, 119-104, 119-104.

Раніше повідомлялося, що головна вболівальниця ЧС-2022 з футболу запала на Кличка. Нагадаємо, Володимир нещодавно заступився за Олександра Усика у його суперечці з Тайсоном Ф’юрі.