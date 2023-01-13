Секс-зірка ЧС-2022 запала на Кличка: "Він ідеал"

Івана Кньолл зізналася, кого вважає найкращим із найкращих

Колишня "Міс Хорватії" Івана Кньолл стала мегапопулярною після чемпіонату світу з футболу у Катарі. Незважаючи на суворі місцеві закони, дівчина розгулювала Дохою в одному бікіні.

Після футболу Івана переключилася на баскетбол. Днями її помітили в Америці під час поєдинку Національної баскетбольної асоціації (НБА). Там Кньолл зізналася, що вважає українського боксера Володимира Кличка прикладом ідеального чоловіка.

"Знаєш, хто мій номер один? Є один хлопець, якого я вважаю найкращим — Володимир Кличко. Він схожий на мій ідеал чоловіка", — цитує Кньолл Sport Bible.

Нагадаємо, Івана зуміла виділитися на мундіалі в Катарі завдяки своїм відвертим вбранням, що мало не призвело до її депортації з країни. Проте влада близькосхідної держави заплющила очі на зовнішній вигляд хорватки, і та радувала телекамери аж до останніх днів змагань.

Раніше повідомлялося, що в плей-офф мундіалю влада Катару попросила Кньолл поводитися скромніше. Проте дівчина продовжувала додавати вогню на ЧС-2022.