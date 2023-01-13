Секс-звезда ЧМ-2022 запала на Кличко: "Он идеал"

Ивана Кньолл призналась, кого считает лучшим из лучших

Бывшая "Мисс Хорватии" Ивана Кньолл стала мегапопулярной после чемпионата мира по футболу в Катаре. Несмотря на суровые местные законы, девушка разгуливала по Дохе в одном бикини.

После футбола Ивана переключилась на баскетбол. На днях ее заметили в Америке на поединке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Там Кньолл призналась, что считает украинского боксера Владимира Кличко примером идеального мужчины.

"Знаешь, кто мой номер один? Есть один парень, которого я считаю лучшим из лучших — Владимир Кличко. Он похож на мой идеал мужчины", — цитирует Кньолл Sport Bible.

Напомним, Ивана сумела выделиться на мундиале в Катаре благодаря своим откровенным нарядам, что едва не привело к ее депортации из страны. Тем не менее власти ближневосточного государства закрыли глаза на внешний вид хорватки, и та радовала телекамеры вплоть до последних дней соревнований.

Ранее сообщалось, что в плей-офф мундиаля власти Катара попросили Кньолл вести себя скромнее. Тем не менее девушка продолжала добавлять жару на ЧМ-2022.