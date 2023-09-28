Кличко хотели травмировать с помощью рукопожатия прямо перед боем с Поветкиным

В рф хотели сорвать чемпионский поединок

Украинского боксера Владимира Кличко хотели травмировать прямо перед боем с Александром Поветкиным в 2013 году. К слову, "Русский Витязь" поддержал полномасштабное вторжение рф в Украину.

Об этом заявил журналист Александр Беленький, передает sports.ru. По его словам, прямо перед поединком мужчина с очень сильной рукой должен был так пожать руку Владимиру, чтобы травмировать украинца. Сообщается, что Кличко избежал "рукопожатия" с этим человеком, поприветствовав того кулаком. Беленький считает, что промоутер и команда Поветкина не причастна к этому, ведь "для любого из них отмена боя была подобна смерти".

"Был человек с очень сильной рукой – гнул пальцами монеты. Внешне ненамного больше меня и совершенно невыразительное лицо. Вполне возможно, что этот человек действовал строго сам – такой вариант реален более чем на 50%.

Он должен был поздороваться с Кличко и пожать ему руку. Тогда бы у Кличко с рукой был непорядок. Почему я уверен, что этот человек действовал сам? Такая история не могла пройти незамеченной – моментальное обращение к врачу. Подобная глупость не пришла бы в голову организаторам.

Как мне рассказывали, этот рукопожатный товарищ добился, чтобы поздороваться с Кличко. Он протянул ему руку, Кличко протянул свою. И тут в глазах у Владимира что-то мелькнуло. Он сжал руку и поздоровался кулаком", — рассказал Беленький.

Напомним, бой Кличко — Поветкин состоялся в Москве. Украинец 12 раундов избивал россиянина, после чего судьи насчитали победу Владимира единогласным решением — 119-104, 119-104, 119-104.

Ранее сообщалось, что главная болельщица ЧМ-2022 по футболу запала на Кличко. Напомним, Владимир недавно заступился за Александра Усика в его споре с Тайсоном Фьюри.