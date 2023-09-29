"Бей петуха": кто оскорблял Кличко в бою с Поветкиным (видео)

Россияне оскорблениями пытались вывести из себя украинца

В четверг, 5 октября, исполнится 10 лет поединку между украинцем Владимиром Кличко и россиянином Александром Поветкиным. Спустя 10 лет после боя "Русский Витязь" поддержал полномасштабное вторжение рф в Украину.

В трансляцию поединка попал голос мужчины, который оскорблял Кличко. Журналист Александр Беленький считает, что "Бей петуха" кричал брат Поветкина Владимир. Об этом сообщает sports.ru. Примечательно, что виновник не признается в содеянном.

"Я знаю, кто кричал "Бей петуха" [основная версия – брат Поветкина Владимир, — Ред.], уверен на 100%. Это знает каждый человек, который с ним знаком. Перепутать нельзя. Но он в этом не сознается. Почему? Стыдно… То, что вы слышали, – ничто по сравнению с тем, что ему кричали с трибун.

Прилететь могло за то, что поддерживал Кличко. Трибуны были наэлектризованы. Вот я с вами общаюсь, а тогда каждый говорил на градус-два больше – более пламенно, на октаву выше. Таких трибун я близко не видел никогда – ни в США, ни в Германии, ни в Польше", — рассказал Беленький.

Напомним, бой Кличко — Поветкин состоялся в Москве. Украинец 12 раундов избивал россиянина, после чего судьи единогласно объявили Владимира победителем — 119-104, 119-104, 119-104.

В трансляцию поединка попали оскорбления Владимира:

Ранее сообщалось, что Кличко хотели травмировать перед боем с Поветкиным. Напомним, Владимир не собирается идти в политику.