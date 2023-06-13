"Правильно позбавили всіх звань": Володимир Кличко знищив Тимощука за його підтримку військового злочинця путіна

Екссуперваговик здивований позицією співвітчизника

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко накинувся за його роботу в росії на українського ексфутболіста Анатолія Тимощука, який нібито отримав громадянство країни ЄС.

Про це він висловився у розмові з Bild. Колишній боксер висловив нерозуміння поведінкою свого співвітчизника.

Тимощук отримав паспорт Румунії — Профутбол Digital

"Тимощук вирішив підтримати військового злочинця, який використовує сотні тисяч російських солдатів і хоче стерти Україну з лиця землі", — зазначив Кличко.

За його словами, він не може зрозуміти, як перед цим жахом і варварською агресивною війною можна просто мовчати, жити і працювати в росії.

"Правильно, що його позбавили всіх звань", — резюмував Кличко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимощука. Крім того, Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила рекордсмена збірної України за кількістю матчів (144) усіх титулів та заборонила йому займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України довічно.

Через це той вирішив позиватися до УАФ.