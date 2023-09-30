"Я готов жить за свою страну. Это сложнее, чем умереть": Кличко порассуждал на тему войны (видео)

Бывший спортсмен сделал неоднозначное заявление

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко на телешоу в Германии высказался на тему войны. К слову, Кличко-младший активно выступает против допуска представителей стран-агрессоров на Олимпийские игры в Париже.

Владимир на шоу доктора Маркуса Ланца ответил на вопрос: "Готов ли он умереть за Украину?", передает zdf. Экс-боксер признался, что ему часто задают данный вопрос.

"Если у тебя в руках уже есть автомат и тебя отправляют на фронт. И вот в чем разница между русскими и украинскими солдатами. Нет, я не готов умереть за страну. Я готов жить за свою страну. Это сложнее, чем умереть", – сказал Кличко.

По мнению бывшего спортсмена, "не все должны и обязаны быть на фронте", потому что должна быть "поддержка в тылу", снабжение техникой и технологиями. Тем не менее "почти каждый украинец" учится обращаться с оружием или оказывать первую медицинскую помощь. Последнее касается и детей. Кроме того, Владимир подчеркнул, что воюющие украинцы "не мобилизованы", в отличие от оккупантов, и "большую часть составляют люди, добровольно принявшие решение идти на фронт".

Ранее Кличко высказал мнение касательно предателя Украины Анатолия Тимощука. К слову, недавно стало известно, что Владимир не имеет политических амбиций.