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"Правильно лишили всех званий": Владимир Кличко уничтожил Тимощука за его поддержку военного преступника путина

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
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Кличко выразил непонимание поведением Тимощука Новость обновлена 13 июня 2023, 17:31
Кличко выразил непонимание поведением Тимощука. Фото instagram.com/klitschko

Экс-супертяжеловес удивлен позицией соотечественника

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко обрушился за его работу в россии на украинского экс-футболиста Анатолия Тимощука, который якобы получил гражданство страны ЕС.

Об этом он высказался в разговоре с Bild. Бывший боксер выразил непонимание поведением своего соотечественника.

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"Тимощук решил поддержать военного преступника, который использует сотни тысяч российских солдат и хочет стереть Украину с лица земли", — отметил Кличко.

По его словам, он не может понять, как перед лицом этого ужаса и варварской агрессивной войны можно просто молчать, жить и работать в россии.

"Правильно, что его лишили всех званий", — резюмировал Кличко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука. Кроме того, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила рекордсмена сборной Украины по количеству матчей (144) всех титулов и запретила ему заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Из-за этого тот решил судиться с УАФ.

Теги:
#Футбол #Владимир Кличко #Анатолий Тимощук #Война с РФ