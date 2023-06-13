"Правильно лишили всех званий": Владимир Кличко уничтожил Тимощука за его поддержку военного преступника путина

Экс-супертяжеловес удивлен позицией соотечественника

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко обрушился за его работу в россии на украинского экс-футболиста Анатолия Тимощука, который якобы получил гражданство страны ЕС.

Об этом он высказался в разговоре с Bild. Бывший боксер выразил непонимание поведением своего соотечественника.

Тимощук отримав паспорт Румунії - Профутбол Digital

"Тимощук решил поддержать военного преступника, который использует сотни тысяч российских солдат и хочет стереть Украину с лица земли", — отметил Кличко.

По его словам, он не может понять, как перед лицом этого ужаса и варварской агрессивной войны можно просто молчать, жить и работать в россии.

"Правильно, что его лишили всех званий", — резюмировал Кличко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука. Кроме того, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила рекордсмена сборной Украины по количеству матчей (144) всех титулов и запретила ему заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Из-за этого тот решил судиться с УАФ.