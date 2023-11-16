"Приємно бути рекордсменом": російський спортсмен встановив рекорд за кількістю допінгу

У допінг-тесті атлета знайшли 9 заборонених речовин

Російський бодибілдер Антон Герасимов здав пробу з дев’ятьма видами допінгу. У вересні чемпіон світу з вільної боротьби з росії Абдусалам Гадісов отримав дискваліфікацію на 4 роки за допінг.

Про свій "рекорд" Герасимов розповів сам у коментарі Sports.ru. У спортсмена в крові знайшли діуретики (прибирають зайву рідину та знижують побічні дії) та набір стероїдів: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон.

Цікаво, що росіянин через ситуацію з допінг-контролем поскаржився на русофобію. Річ у тому, що на турнірі Arnold Classic Africa в ПАР, де він здобув перемогу у важкій вазі на аматорському рівні та став 4 у професіоналах, допінг-тест взяли у двох атлетів із 400. Крім того, Герасимов розповів, що "без підтримки" у бодибілдингу обійтися неможливо.

– 9 видів допінгу в одній пробі – рекорд. Хочу дізнатися про вашу позицію з цього приводу.

– Ну бути рекордсменом завжди приємно.

Але загалом, якщо вивчити звіти РУСАДА, можна побачити: щороку дискваліфікують велику кількість спортсменів. І в бодибілдингу, на жаль, як правило, спорт вищих досягнень не обходиться без підтримки, — заявив Герасимов.

Раніше повідомлялося, що версія про те, що фаворитка путіна фігуристка Каміла Валієва провалила допінг-тест через дідусів стакан, була вигадана. У росії на рівні Держдуми фактично визнали допінг у спортсменки.