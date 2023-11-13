Причастны к войне в Украине: в Южной Корее сделали громкое заявление о КНДР

Полномасштабная война в Украине длится уже почти два года

Северная Корея причастна к полномасштабной войне в Украине. Такое заявление сделал президент Южной Кореи Юн Сук Йоль.

Во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином он сказал, что война в Украине и конфликт в Секторе Газа имеют прямое и косвенное отношение к Северной Корее. Об этом пишет Yonhap.

В ходе переговоров южнокорейский лидер также попросил американского коллегу, чтобы США помогали и дальше поддерживать совместную оборону против провокаций КНДР.

По словам Юн Сук Йоля, сейчас все страны мира должны быть готовыми к внезапным атакам, которые могут быть схожими с действиями боевиков ХАМАС.

В ответ на эти заявления глава Пентагона сказал, что президент Джо Байден и дальше настроен на укрепление южнокорейско-американского альянса. По его словам, сейчас это проявляется больше, чем когда-либо.

13 ноября Южная Корея и США также затронут ряд вопросов безопасности, в числе которых противодействие возможных ракетных и ядерных угроз Северной Кореи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что КНДР поставляет вооружение для российских оккупантов.