Причетні до війни в Україні: у Південній Кореї зробили гучну заяву про КНДР

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки

Північна Корея причетна до повномасштабної війни в Україні. Таку заяву зробив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль.

Під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном він сказав, що війна в Україні та конфлікт у Секторі Газа мають пряме та непряме відношення до Північної Кореї. Про це пише Yonhap.

У ході переговорів південнокорейський лідер також попросив американського колегу, щоб США допомагали й надалі підтримувати спільну оборону проти провокацій КНДР.

За словами Юн Сук Йоля, зараз усі країни світу мають бути готовими до раптових атак, які можуть бути схожими на дії бойовиків ХАМАС.

У відповідь на ці заяви глава Пентагону сказав, що президент Джо Байден і надалі налаштований на зміцнення південнокорейсько-американського альянсу. За його словами, зараз це проявляється більше, ніж будь-коли.

13 листопада Південна Корея та США також порушать низку питань безпеки, серед яких протидія можливих ракетних та ядерних загроз від Північної Кореї.

Раніше "Телеграф" писав про те, що КНДР постачає озброєння для російських окупантів.