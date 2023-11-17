Бегун-шпион следил за ВСУ, пробегая до 50 км за день: СБУ разоблачила агента ФСБ

Спортсмен за деньги отсылал в рф информацию о ВСУ

СБУ разоблачила 55-летнего тренера по легкой атлетике, который работал на ФСБ рф. Накануне сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, передававшего информацию о ВСУ на юге Украины.

О бегуне-шпионе сообщает пресс-служба СБУ в Facebook. По информации источника, спортсмен за день пробегал до 50 км в Хмельницкой области, чтобы передавать информацию о ВСУ в рф.

Легкоатлет собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в Хмельницкой области, отслеживал места базирования и маршруты движения украинских войск. Злоумышленник во время бега совершал скрытую фото- и видеосъемку с помощью камеры собственного мобильного телефона, который крепился на руке. Кроме того, российский агент разработал для оккупантов топографическую схему, в которой обозначил координаты украинских блокпостов на основных автодорогах региона.

Поймали горе-бегуна в мае 2022 года "на горячем", когда он скрыто фотографировал один из местных объектов Укрзализныци. Сообщается, что легкоатлет был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ в марте 2022 года. За каждое выполненное враждебное задание он получал от захватчиков денежное вознаграждение на свою банковскую карту.

СБУ разоблачила бегуна-агента ФСБ рф

Суд признал агента ФСБ виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Спортсмен получил 15 лет тюремного заключения.

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб легкоатлет-марафонец, младший сержант Сергей Иваненко. Ранее сообщалось, что заслуженный тренер по марафонскому бегу Игорь Осьмак отдал свою жизнь за Украину.