Ярмоленко дал совет российским спортсменам (видео)

Знаменитый украинский спортсмен обратился к своим коллегам из рф

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к российским спортсменам, чтобы те агитировали оккупантов сдаваться в плен. Недавно Андрей установил рекорд в национальной команде.

Соответствующее заявление Ярмоленко записал в рамках украинского проекта "Хочу жить", который создан Координационным штабом по обращению с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки. Данная инициатива помогает военнослужащим из рф и Беларуси добровольно сдаваться в плен ВСУ.

"Российские спортсмены, если хотите вернуться в мировой спорт, а не кататься на соревнования во всякие Сомали — вам тоже будет полезно хотя бы непублично, но агитировать свое окружение по-хорошему сдаваться в плен, а не идти на убой в Украину.

Чем дольше будете молчать — тем больше вероятность, что вам до конца карьеры придется сидеть дома, не видя международных соревнований. Или выступать под флагом какого-то государства 404", — сказал Ярмоленко.

Накануне сборная Украины провела секретный матч в рамках подготовки к решающей встрече с Италией в отборе на чемпионат Европы-2024.