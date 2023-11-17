Ярмоленко дав пораду російським спортсменам (відео)

Знаменитий український спортсмен звернувся до своїх колег з росії

Вінгер "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до російських спортсменів, щоб ті агітували окупантів здаватися в полон. Нещодавно Андрій встановив рекорд у національній команді.

Відповідну заяву Ярмоленко записав у рамках українського проекту "Хочу жити", який створено Координаційним штабом поводження з військовополоненими за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. Ця ініціатива допомагає військовослужбовцям з росії та Білорусі добровільно здаватися в полон ЗСУ.

"Російські спортсмени, якщо хочете повернутися до світового спорту, а не кататися на змагання у всякі Сомалі — вам теж буде корисно хоча б непублічно, але агітувати своє оточення по-доброму здаватися в полон, а не йти на забій в Україну.

Чим довше мовчатимете — тим більша ймовірність, що вам до кінця кар’єри доведеться сидіти вдома, не бачачи міжнародних змагань. Або виступати під прапором якоїсь держави 404", — сказав Ярмоленко.

Напередодні збірна України провела секретний матч у рамках підготовки до вирішальної зустрічі з Італією у відборі на чемпіонат Європи-2024.