Заслуженный тренер Украины по легкой атлетике погиб на войне через месяц после ухода на фронт

Специалист в мае отправился на восток

Заслуженный тренер по марафонскому бегу Игорь Осьмак отдал свою жизнь за Украину спустя менее месяца после того, как ушел на войну. На днях стало известно, что на фронте погиб член Комитета картинга Федерации автоспорта Украины, организатор многих соревнований по картингу, тренер Михаил Кравченко.

О смерти Осьмака в Facebook сообщила Федерация легкой атлетики Украины. Ему было 57 лет.

14 мая 2023 года он сообщил на своей странице в Facebook, что завершил обучение во Львовской области и возвращается домой, после чего отправляется на фронт.

Осьмак получил звание мастера спорта международного класса в 1998 году, а в 2012 году стал стал заслуженным тренером Украины.

Специалист работал тренером-преподавателем по легкой атлетике в Киевской областной школе высшего спортивного мастерства более 10 лет. Он был кумом и другом вице-чемпионки Олимпиады-2008 Ирины Лищинской.

Его известная воспитанница Татьяна Гамера-Шмырко, которая на Олимпиаде 2012 года в Лондоне стала пятой в марафонском забеге, отреагировала на смерть тренера горьким от утраты словом "Пустота…".

Ранее на фронте погиб марафонец и организатор легкоатлетических соревнований Андрей Щербановский.

Перед этим во время боевых действий в Луганской области свою жизнь отдал украинский прыгун в длину Даниил Горбенко. Зимой 2023 года на войне погиб знаменитый украинский легкоатлет-многоборец Владимир Андрощук.