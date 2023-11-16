У Героя остались жена и два сына: украинский марафонец погиб на фронте

Спортсмен с первых дней широкомасштабного вторжения рф встал на защиту родины

В пятницу, 10 ноября, на войне против российских оккупантов погиб легкоатлет, младший сержант Сергей Иваненко. В мае стало известно о гибели на фронте чемпиона Украины по легкой атлетике Богдана Ходаковского.

О смерти Иваненко сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины. У Героя остались жена, родители и два сына.

Сергей родился 11 июля 1982 года. Будущий защитник Украины учился в Полтавской государственной аграрной академии. До войны Иваненко занимался бегом, являлся членом местного клуба Running club Poltava. Сергей преодолевал полумарафонские и марафонские дистанции на Всеукраинских спортивных мероприятиях разного уровня.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Иваненко пошел в территориальную оборону. Получил ранение, воюя на Донбассе, а после выздоровления вновь вернулся на фронт. Воин-спортсмен погиб, выполняя боевое задание вблизи Авдеевки (Донецкая область).

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер по марафонскому бегу Игорь Осьмак отдал свою жизнь за Украину спустя менее месяца после того, как ушел на войну.

Напомним, на фронте погиб марафонец и организатор легкоатлетических соревнований Андрей Щербановский.