Звезда легкой атлетики Украины погиб на войне под Бахмутом

Спортсмену было 23 года

В боевых действиях против российских захватчиков погиб чемпион Украины по легкой атлетике Богдан Ходаковский. На днях под Лиманом погиб украинский боксер Юрий Боженко.

О смерти Ходаковского в Telegram сообщает Верховная Рада Украины. Спортсмен отдал свою жизнь за Украину 15 мая в Бахмуте Донецкой области.

23-летний спортсмен был снайпером и воевал в составе батальона "Айдар". Легкоатлет становился чемпионом страны в прыжках с шестом.

Ходаковский пошел воевать добровольцем после начала полномасштабного вторжения россии.

Ранее на фронте погиб марафонец и организатор легкоатлетических соревнований Андрей Щербановский.

Перед этим во время боевых действий в Луганской области свою жизнь отдал украинский прыгун в длину Даниил Горбенко. Зимой 2023 года на войне погиб знаменитый украинский легкоатлет-многоборец Владимир Андрощук.