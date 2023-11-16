У Героя залишилися дружина та двоє синів: український марафонець загинув на фронті

Спортсмен з перших днів широкомасштабного вторгнення рф став на захист батьківщини

У п’ятницю, 10 листопада, на війні проти російських окупантів загинув легкоатлет, молодший сержант Сергій Іваненко. У травні стало відомо про загибель на фронті чемпіона України з легкої атлетики Богдана Ходаковського.

Про смерть Іваненка повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України. У Героя залишилися дружина, батьки та двоє синів.

Сергій народився 11 липня 1982 року. Майбутній захисник України навчався у Полтавській державній аграрній академії. До війни Іваненко займався бігом, був членом місцевого клубу Running club Poltava. Сергій долав півмарафонські та марафонські дистанції на Всеукраїнських спортивних заходах різного рівня.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Іваненко пішов у територіальну оборону. Зазнав поранення, воюючи на Донбасі, а після одужання знову повернувся на фронт. Воїн-спортсмен загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Авдіївки (Донецька область).

Раніше повідомлялося, що заслужений тренер з марафонського бігу Ігор Осьмак віддав своє життя за Україну менш ніж через місяць після того, як пішов на війну.

Нагадаємо, на фронті загинув марафонець та організатор легкоатлетичних змагань Андрій Щербановський.