Сдал оккупантам родного отца и сотрудничал с Сальдо: СБУ задержала предателя

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата-изменника одного из поселковых советов в Херсонской области. Он перешел на сторону оккупантов в период захвата региона.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Кроме того, некоторые подробности сообщили в прокуратуре Житомирской области.

Так, 38-летний депутат Станиславского сельского совета был членом ныне запрещенной "Партии регионов". В начале полномасштабного вторжения россии в марте 2022 года он встречал колонны российских войск, входивших на территорию общины.

Во время оккупации региона мужчина один из первых предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины. Он начал массово "сдавать" агрессору местонахождение участников движения сопротивления и членов их семей. Одним из первых кого "сдал" предатель — был его отец, который имел проукраинскую позицию и выступал против вооруженной агрессии рф.

По данным спецслужбы, отца-патриота отвезли в местную российскую пыточную. Там к нему применяли многочисленные издевательства, которыми пытались склонить к сотрудничеству с россиянами.

Вскоре депутата-изменника позвали работать в оккупационную администрацию, созданную на территории общины под руководством гауляйтера Сальдо. Он отвечал за распределение "гумпомощи" от рф между сторонниками кремлевского режима.

Следствие показало, что предатель неоднократно участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, сопротивлявшихся захватчикам.

Кроме того, мужчина по собственной инициативе "дежурил" с оружием на российских блокпостах. Он также помогал оккупантам поселиться в домах граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

После освобождения поселка он почему-то остался на территории общины. Все время предатель пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его. Во время обысков у него изъяли российский паспорт, партийный билет запрещенной Партии регионов, пропагандистскую символику страны-агрессора и другие доказательства незаконной деятельности.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

· ч. 2 ст.111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения);

· ч. 2 ст.111-1 (коллаборационная деятельность).

Сейчас его содержат под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские спецслужбы ликвидировали еще одного топ-изменника. Его не спасло даже то, что он бежал в Россию.