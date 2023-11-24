Нової "лінії суровікіна" у росіян немає: військовий розповів про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Росіяни налякані та діють дуже дивно

Українські Сили оборони просуваються на лівому березі Херсонщини, у той час, як у кремлі заявляють, що всі спроби висадки на лівобережжі були зірвані. Наразі наші бійці просуваються в тили ворогу, досягаючи виходу до Перекопу.

Висадка ЗСУ на лівому березі Херсонської області практично є аналогічною до висадки у Нормандії під час Другої світової війни. Таку паралель провів український військовий та публіцист, екскомандир роти батальйону "Айдар", Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV.

"…У випадку нашого прориву вже із заплави Дніпра туди далі й відповідно, прохід в тили ворога, фактично це вихід напряму до Перекопу. І от саме цим наразі росіяни дуже налякані. Вони цього, скажімо, очікують. При тому їхні методи боротьби з цим своїм переляком інколи бувають дуже дивні", — зауважив Євген Дикий.

На його думку, цікаво було дивитись виступ міністра оборони рф Сергія Шойгу, який взагалі просто повторював як мантру що, "все попытки украинцев высадиться на левом берегу были сорваны". При тому, що по факту там вже саме постійний стаціонарний плацдарм, який кожного дня розширюється, і на який вже навіть бойову техніку вдалось перекинути.

Тож військовий озвучив логічні питання: "Чи це настільки просто людина нахабно бреше, щоб заспокоїти "лохторат"? Чи це настільки викривляється інформація по вертикалі? І що ніхто просто досі не набрався мужності повідомити товариша Шойгу про те, що насправді не тільки не вдалося зірвати спроби висадки, а фактично заплава Дніпра вже під українським контролем. І наразі росіяни намагаються не дати наступного кроку".

За словами Дикого, окупати вже фактично відступили з заплави, залишивши її ЗСУ, але все одно вони ще намагаються окопатися та укріпитися там, де вже починається вже певне підвищення ландшафту. Як таких висоток там немає, адже ландшафт плаский, але є відносне підвищення, порівняно саме з заплавною частиною берега. На ньому росіяни й намагаються робити якусь лінію оборони.

"Але нічого схожого на лінію суровікіна, звичайно, у них там нема. Лінію суровікіна вони будували дев’ять місяців, а наразі ніхто такого часу їм близько не дає. От тому, якщо ми так час від часу оперуємо порівняннями з Другою світовою, то можна сказати, що наша "висадка в Нормандії" вже сталася, вона вже відбулася, а от тепер попереду, скажімо, наші Ардени. Тобто, власне, прорватися із пляжів, так би мовити, "з Нормандії", в нашому випадку, із дніпровської річкової заплави, прорватися вже на широкий оперативний простір", — додав Євген Дикий.

На питання журналіста, чи вдалось не вдалося окупантам залитися бетоном на цих лініях, колишній командир "Айдар" зауважив, що поки що ні. Причина у тому, що окупантам бракує на це часу.

"Занадто пізно вони почали окопуватися. Вони чомусь довго вважали, що сама по собі річка Дніпро, особливо після того, як вони підірвали Каховську греблю, є достатньо серйозною перешкодою, що, крім диверсійних і розвідувальних груп, ніхто все ж таки на лівий берег так і не вийде. Ну, на щастя, наші морські піхотинці довели, що вони сильно помилялися", — резюмував Дикий.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що, за словами Євгена Дикого, різке похолодання в Україні навряд чи серйозно змінить перебіг війни. При цьому наші військові з настанням морозів потребують додаткової підтримки.