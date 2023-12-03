На Київщині оголошували повітряну тривогу: у чому причина

Попереджали про ракетну небезпеку

Вранці 3 грудня на Київщині було оголошено сигнал повітряної тривоги. Була загроза застосування авіаційного озброєння.

Відповідне повідомлення з’явилось у Telegram-каналі Повітряних сил України о 06:33. У зв’язку з цим усіх просили залишатися в укриттях до відповідного розпорядження.

"Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційного озброєння", — йдеться у повідомленні.

При цьому Київ залишається "чистим". Тривогу оголошено не було. О 06:43 у місцевих Telegram-каналах написали, що на території області пролунав вибух.

"Ціль припинила своє існування в межах області, попередньо вбиваючи. Очікуємо на офіційний звіт ПС (Повітряних сил, — Ред)", зазначили в пабліку.

О 06:51 у Київській області було оголошено відбій повітряної тривоги. Наразі офіційної інформації про подію з вибухом немає.

Варто додати, що президент України Володимир Зеленський просив громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вирушати у цей час у безпечні місця. За його словами, особливо це важливо найближчими днями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 грудня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у кількох областях.