В Киевской области объявляли воздушную тревогу: в чем причина

Предупреждали о ракетной опасности

Утром 3 декабря в Киевской области был объявлен сигнал воздушной тревоги. Была угроза применения авиационного вооружения.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Воздушных сил Украины в 06.33. В этой связи всех просили оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

"Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационного вооружения", - говорится в сообщении.

При этом Киев остается "чистым". Тревога объявлена не была. В 06:43 в местных Telegram-каналах написали, что на территории области прогремел взрыв.

"Цель прекратила свое существование в пределах области, предварительно убивая. Ожидаем официальный отчет ПС (Воздушных сил, — Ред)", отметили в паблике.

В 06:51 в Киевской области был объявлен отбой воздушной тревоги. Пока официальной информации о происшествии со взрывом нет.

Следует добавить, что президент Украины Владимир Зеленский просил граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и отправляться в это время в безопасные места. По его словам, особенно это важно в ближайшие дни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 декабря российские кафиры атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в нескольких областях.