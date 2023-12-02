Зеленский просит не игнорировать воздушные тревоги "особенно в эти дни" (видео)

Президент в очередной раз обратился к украинцам

Российские оккупанты продолжают ежедневно атаковать украинские города. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении в субботу, 2 декабря. По его словам, это важно особенно в ближайшие дни.

"Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит пренебрегать", — заявил глава государства.

Президент также поблагодарил всех, кто защищает Украину, а также спасателей и правоохранителей. "Всем, кто помогает, кто тренирует и лечит, кто обеспечивает украинскую силу всем необходимым. А также, конечно, нашим спасателям – всему коллективу ГСЧС Украины. Работникам Национальной полиции и Национальной гвардии, которые помогали и помогают неизменно нашим людям после российских обстрелов и после ударов непогоды", – подчеркнул Зеленский.

"Это важно — чтобы каждый оставался преданным общему делу. Это важно — чтобы каждую неделю можно было сказать: "Я добавил что-то свое к общей защите". Это важно — чтобы действия, конкретные действия миллионов украинцев и украинок каждый день, каждую неделю еще больше укрепляли украинскую силу. Вместе все преодолеем", – заявил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее дал поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "Кинжалов". Дело в том, что постоянные тревоги из-за этой угрозы могут на часы парализовать страну.